В Нижнем Тагиле лечащиеся на дому «ковидники» начали бесплатно получать медикаменты

В Нижнем Тагиле лечащиеся на дому «ковидники» начали бесплатно получать медикаменты

Сегодня, 19:56Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле началась бесплатная выдача медикаментов тем, кто заболел коронавирусом и лечится в домашних условиях.

Препарат поступил в город в воскресенье, а с понедельника его начали развозить местным жителям. Каждый пациент получает определенное количество медикаментов, рассчитанное на курс лечения, сообщает ТК «Телекон».

Возможность получить препарат имеют те граждане, чей тест на коронавирус оказался положительным, после чего врач назначил лечение на дому.

Напомним, в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра лекарственного обеспечения граждан. Основанная задача центра: закупка медикаментов в рамках федеральных программ.

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