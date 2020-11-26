В Нижнем Тагиле в выходные похолодает до -17 градусов

В пятницу, 27 ноября, днем ожидается -7 градусов, ночью похолодает до -11 градусов. Будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду.
В субботу, 28 ноября, днем синоптики обещают -8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов. Утром возможен небольшой снег, днем и вечером будет ясно. Юго-восточный ветер сменится на северо-восточный, его скорость будет до пяти метров в секунду.
В воскресенье, 29 ноября, днем прогнозируют похолодание до -11 градусов, а ночью до -17 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный до четырех метров в секунду.