В Нижнем Тагиле в выходные похолодает до -17 градусов

В субботу, 28 ноября, днем синоптики обещают -8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов. Утром возможен небольшой снег, днем и вечером будет ясно. Юго-восточный ветер сменится на северо-восточный, его скорость будет до пяти метров в секунду.