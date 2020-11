Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в уральской столице.

Как рассказал глава Екатеринбурга в эфире Е1, власти планируют, что вакцинация начнется в январе 2021 года. Сам Александр Высокинский уже привился от коронавируса и пошутил, что «антител хватит на несколько человек». Напомним, по словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, 30% жителей региона уже имеют антитела к инфекции. Также он уточнил, что вакцинация будет добровольной.

