За слив фекалий в реку под Нижним Тагилом «Водоканалу» грозит уголовное дело

Проверка проводилась совместно с Министерством природы, в ходе которой установлен слив нечистот, шириной около одного метра, на территории Черноисточинского участка Николопавловского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Нижнетагильское лесничество». Он входит в состав «Черноисточинского пруда с Ушаковской канавой и окружающими лесами».