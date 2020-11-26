За слив фекалий в реку под Нижним Тагилом «Водоканалу» грозит уголовное дело

За слив фекалий в реку под Нижним Тагилом «Водоканалу» грозит уголовное дело

Сегодня, 19:00Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Под Нижним Тагилом «Водоканал-НТ» загрязняет реку в природоохранной зоне. К такому выводу пришли ведомства после совместной проверки. Организацию обязали устранить нарушение, завели административный материал. МВД будет рассматривать вопрос о возбуждении уголовного дела.

В действиях «Водоканала» усмотрели нарушения пункта 1, 3, 5 статьи 24 Федерального закона № 33-ФЗ (Об особо охраняемых природных территориях), статьи 17 Закона Свердловской области № 105-ФЗ (Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области). Нарушение данных статей влечет за собой ответственность вплоть до уголовной.

В адрес организации выписано представление об устранении нарушений. Заведено административное дело по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды на особо охраняемых природных территориях). Материалы направлены в МВД для рассмотрения уголовно-правового аспекта.

Речь идёт о ручье Безымянный, который впадает в реку Черная в Черноисточинске, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры Свердловской области.

Проверка проводилась совместно с Министерством природы, в ходе которой установлен слив нечистот, шириной около одного метра, на территории Черноисточинского участка Николопавловского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Нижнетагильское лесничество». Он входит в состав «Черноисточинского пруда с Ушаковской канавой и окружающими лесами».

Напомним, прокуратура организовала проверку из-за публикации TagilCity.ru сообщений жителей Черноисточинска о фекальных реках, сливаемых в приток реки Черная.

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