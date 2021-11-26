Капремонт здания Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в 2022 году

Проектно-сметная документация по проекту ремонта уже прошла историко-культурную экспертизу. Ремонт и реставрацию планируют закончить в 2023 году – на эти цели будет выделено 130 млн рублей.
Данная сумма уже заложена Министерством финансов, так что ремонтные работы должны стартовать в следующем году, сообщает «Телекон» со ссылкой на председателя комитета по соцполитике Законодательного Собрания региона Вячеслава Погудина.
Ранее городские власти заявляли, что Демидовская поликлиника будет отремонтирована к 300-летию Нижнего Тагила, то есть в следующем году. Также обещали благоустроить и прилегающую к зданию территорию.
Напомним, что Демидовская больница заняла второе место в городе по нехватке медицинского персонала. Там не хватает 43 сотрудников. Больше всего медицинское учреждение нуждается в терапевтах, медсестрах, гинекологах и онкологах.