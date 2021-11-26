Новые очистные сооружения за 207 миллионов построены в Верхней Туре

Возведение новых очистных сооружений завершено в Верхней Туре. Система устанавливалась по предписанию прокуратуры, поскольку прошлые сооружения не обновлялись с их запуска в 1977 году.

В 2017 году Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила предписание на имя главы городского округа. По результатам проведенной проверки ведомство пришло к выводу, что необходимо возвести новые сооружения. Это связано с тем, что были найдены участки, подтопленные темной жидкостью. Также была осуществлена проверка воды в Верхнетуринском городском пруде. В пробах обнаружилось превышение бактерий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Строительство же новой системы стоило 207 миллионов. На данный момент она функционирует в режиме пуско-наладки. Напомним, 24 ноября стало известно, что природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений о том, что в Арамиле в Исеть сливаются грязные воды. Были обнаружены нарушения. На сливе неочищенных сточных вод в Исеть поймано предприятие ЖКХ в Арамиле

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