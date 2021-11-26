Потепление до +2 градусов ожидается в начале зимы в Нижнем Тагиле

Потепление до +2 градусов ожидается в начале зимы в Нижнем Тагиле
Потепление до +2 градусов ожидается в начале зимы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:06Здоровье и экологияФото: 1MI
До плюсовых температур потеплеет в Нижнем Тагиле 1 и 2 декабря. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

До конца ноября дневные температуры в городе будут от 0 до -2 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до -5 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Ветер южный и юго-западный до 13 метров в секунду.

1 и 2 декабря днем ожидается до +2 градусов, ночью похолодает до -4 градусов. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, а также порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

Водителям следует быть осторожными, так как на дорогах будет снег и гололедица.

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Нижний Тагил
прогноз погодыпотеплениезимадекабрьНижний Тагил
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