Потепление до +2 градусов ожидается в начале зимы в Нижнем Тагиле

До конца ноября дневные температуры в городе будут от 0 до -2 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до -5 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Ветер южный и юго-западный до 13 метров в секунду.
1 и 2 декабря днем ожидается до +2 градусов, ночью похолодает до -4 градусов. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, а также порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.
Водителям следует быть осторожными, так как на дорогах будет снег и гололедица.