Потепление до +2 градусов ожидается в начале зимы в Нижнем Тагиле

До конца ноября дневные температуры в городе будут от 0 до -2 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до -5 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Ветер южный и юго-западный до 13 метров в секунду.