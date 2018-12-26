Жители села Покровское под Нижним Тагилом жалуются на свалку из птичьего помета
Жители села Покровское под Нижним Тагилом жалуются на горы птичьего помета, который привозят в село грузовики.
Жители села Покровское под Нижним Тагилом жалуются на запах от птичьего помета, который отвозят туда грузовики. Местные жители говорят, что грузовики ежедневно привозят порции навоза.
Как сообщил житель села Геннадий Серебряков, машины начали вываливать навоз полторы недели назад. Кроме того, мужчина уверен, что машины принадлежат ООО «Нижнетагильской птицефабрике».
Везде, видимо, их гонят, они сюда едут. По 4-5 машин. С водителями не получилось общения, рассказал Геннадий Серебряков.
Представители птицефабрики никак не прокомментировали ситуацию.
Представители природоохранной прокуратуры намерены провести расследование. Ранее на территории птицефабрики проходили проверки, однако нарушений не было выявлено, сообщает ТК «Телекон».
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