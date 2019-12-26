Синоптики вновь обещают тагильчанам похолодание в выходные

В пятницу днем ожидается до -6 градусов, без осадков, ветер — до восьми метров в секунду. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки -15 градусов.

В субботу, 28 декабря, синоптики обещают -10 градусов в дневные часы и до -13 градусов ночью. Снег, ветер — до 11 метров в секунду.