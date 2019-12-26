Синоптики вновь обещают тагильчанам похолодание в выходные
Сегодня, 09:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Похолодание и снег ждут жителей Нижнего Тагила в эти выходные, согласно данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу днем ожидается до -6 градусов, без осадков, ветер — до восьми метров в секунду. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки -15 градусов.
В субботу, 28 декабря, синоптики обещают -10 градусов в дневные часы и до -13 градусов ночью. Снег, ветер — до 11 метров в секунду.
В воскресенье днем будет -12 градусов. В ночное время столбик термометра опустится до отметки -25 градусов. Переменная облачность, снег, ветер — до 11 метров в секунду.
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