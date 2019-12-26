УВЗ ищет подрядчика для разработки проекта очистных сооружений за 20 миллионов рублей

На предприятии разработан комплексный план, реализация которого позволяет планомерно снижать нагрузку на окружающую среду от производственной деятельности по всем направлениям. Это касается и водоохранной деятельности, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.

Также на предприятии отметили, что в настоящее время очистные сооружения находятся в стадии реконструкции, после чего показатели качества сбрасываемой воды будут существенно улучшены. Кроме того, в некоторых подразделениях предприятия планируется строительство локальных очистных сооружений с целью снижения нагрузки на общезаводские очистные сооружения.