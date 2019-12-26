УВЗ ищет подрядчика для разработки проекта очистных сооружений за 20 миллионов рублей
АО «НПК Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле ищет подрядчика на разработку проекта очистных сооружений одного из объектов предприятия. Начальная сумма контракта — 21,7 миллиона рублей.
Разработка природоохранной документации для сопровождения деятельности очистных сооружений промышленно-ливневых стоков связана с изменениями в федеральном законе «Об охране окружающей среды», рассказали в пресс-службе УВЗ.
На предприятии разработан комплексный план, реализация которого позволяет планомерно снижать нагрузку на окружающую среду от производственной деятельности по всем направлениям. Это касается и водоохранной деятельности, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.
Также на предприятии отметили, что в настоящее время очистные сооружения находятся в стадии реконструкции, после чего показатели качества сбрасываемой воды будут существенно улучшены. Кроме того, в некоторых подразделениях предприятия планируется строительство локальных очистных сооружений с целью снижения нагрузки на общезаводские очистные сооружения.