В Первоуральске прокуратура нашла виновных в появлении зеленого снега
Сегодня, 10:46Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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АО «Русский хром 1915» в Первоуральске при плановых работах по осмотру дренажной скважины допустил загрязнение окружающей среды, сообщает природоохранная прокуратура.
Установлено, что 27 ноября АО «Русский хром 1915» осуществляло работы по остановке на плановый осмотр дренажной скважины, в результате чего произошел излив хромсодержащих вод, что привело к окрашиванию снега. Должностными лицам не был принят полный комплекс мер, направленных на недопущение негативного воздействия на окружающую среду.
В связи с этим природоохранным прокурором вынесено преставление об устранении нарушений. Предприятие организовало работы по устранению загрязнения. Снег с места излива вывезли на шламонакопитель.
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