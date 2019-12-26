В Первоуральске прокуратура нашла виновных в появлении зеленого снега

Установлено, что 27 ноября АО «Русский хром 1915» осуществляло работы по остановке на плановый осмотр дренажной скважины, в результате чего произошел излив хромсодержащих вод, что привело к окрашиванию снега. Должностными лицам не был принят полный комплекс мер, направленных на недопущение негативного воздействия на окружающую среду.