В России прекращены поставки жизненно важного препарата для лечения лейкоза

Дело в том, что у лекарства изменилась форма выпуска и производитель. Это привело к тому, что теперь препарат не зарегистрирован на территории страны. По данным специалистов, если «Онкоспар» не будет поставлен, то выживаемость детей, имеющих острый лимфобластный лейкоз, может снизиться на 40%.

Согласно протоколу, пациенты должны принимать «Онкоспар». У него есть российский аналог «Аспарагиназа», но он не является равнозначной заменой.

По словам детского гематолога-онколога Алексея Масчана, у детей, которые вместо нужного препарата получают его аналог, ухудшились результаты лечения.

Приобрести «Онкоспар» за рубежом можно, но для этого Минзрав РФ должен дать разрешение. При этом, раз препарат не зарегистрирован, то его нельзя купить на государственные средства. Самостоятельно родители тоже не могут получить лекарство. Поэтому ввезти его в страну можно только при участии государства.