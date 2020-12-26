Бывший вице-губернатор раскритиковал Куйвашева за перегородки в ресторанах и такси

Бывший вице-губернатор раскритиковал Куйвашева за перегородки в ресторанах и такси

Сегодня, 17:12Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Бывший вице-губернатор Алексей Багаряков не одобрил инициативу главы региона Евгения Куйвашева установить «антиковидные» перегородки в ресторанах и такси.

Это какой-то новый авангард от региональных властей, причем за счет бизнеса,рассказал изданию Е1 Алексей Багаряков.

Дополнительно он отметил, что надеется на то, что в здании правительства и администрации, где проводит время губернатор, все столовые также снабжены необходимыми защитными экранами. Бизнес, по словам Багарякова, не получает компенсаций, а лишь штрафные санкции.

Напомним, 25 ноября стало известно, что прокуратура обязала Евгения Куйвашева внести изменения в указ об обязательном применении экранов в такси. Теперь это является рекомендацией.

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