Бывший вице-губернатор раскритиковал Куйвашева за перегородки в ресторанах и такси

Это какой-то новый авангард от региональных властей, причем за счет бизнеса,рассказал изданию Е1 Алексей Багаряков.
Дополнительно он отметил, что надеется на то, что в здании правительства и администрации, где проводит время губернатор, все столовые также снабжены необходимыми защитными экранами. Бизнес, по словам Багарякова, не получает компенсаций, а лишь штрафные санкции.
Напомним, 25 ноября стало известно, что прокуратура обязала Евгения Куйвашева внести изменения в указ об обязательном применении экранов в такси. Теперь это является рекомендацией.