Бывший вице-губернатор раскритиковал Куйвашева за перегородки в ресторанах и такси

Бывший вице-губернатор Алексей Багаряков не одобрил инициативу главы региона Евгения Куйвашева установить «антиковидные» перегородки в ресторанах и такси.

Это какой-то новый авангард от региональных властей, причем за счет бизнеса,рассказал изданию Е1 Алексей Багаряков. Дополнительно он отметил, что надеется на то, что в здании правительства и администрации, где проводит время губернатор, все столовые также снабжены необходимыми защитными экранами. Бизнес, по словам Багарякова, не получает компенсаций, а лишь штрафные санкции. Напомним, 25 ноября стало известно, что прокуратура обязала Евгения Куйвашева внести изменения в указ об обязательном применении экранов в такси. Теперь это является рекомендацией. Евгений Куйвашев отменил обязанность установки защитных экранов в такси

