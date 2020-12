На Урале число выздоровевших после COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

В Свердловской области за сутки с 25 по 26 декабря количество заболевших коронавирусом меньше, чем выписанных из больниц, сообщает оперативный штаб региона.

За сутки в Свердловской области выявлено 406 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди новых заболевших 203 человека являются жителями Екатеринбурга. Остальные зараженные находятся в Асбесте, Алапаевске, Арамильском и Артинском городских округах, Артёмовском, Байкаловском районе, Берёзовском, Бисерти, Белоярском городском округе, Богдановиче, Верхней Салде, Верхней Синячихе, Волчанске, Верх-Невинске, Верхней Пышме, Верхотурье, Нижнем Тагиле и других городах региона. В общей сложности в области с начала пандемии подтверждено 56 568 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что 602 человека на данный момент находятся в тяжелом состоянии, из них 360 помещены в реанимацию, в том числе 238 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 3255 пациентов состояние расценивается как средней тяжести. В России количество заболевших коронавирусом перешагнуло отметку в три миллиона человек. Всего зарегистрированных случаев насчитывается 3 021 964. Из них за сутки подтверждено 29 258 случаев. При этом у 4571 человека заболевание протекает бессимптомно. В Свердловской области за сутки из больниц по выздоровлению выписано 408 человек. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечились 48 892 человека. По России количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2 426 439. Из них за последние сутки из больниц выписаны 28 185 человек. Число скончавшихся за сутки пациентов от коронавируса в Свердловской области составило 155 человек. Всего коронавирус унес жизни 1424 уральцев. В России скончались за сутки 567 человек. В общей сложности число умерших за все время пандемии составляет 54 226 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter