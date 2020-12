26 декабря при проведении замеров воздуха возле главной проходной «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал превышение разовой ПДК пяти загрязняющих веществ.

Замеры проходили при температуре воздуха -17 градусов и северо-восточном ветре со скоростью два метра в секунду. Прибор показал отсутствие в воздухе диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты. Video: TagilCity.ru Напомним, 25 декабря газоанализатор показал превышение сероводорода в 22,5 раза в районе железнодорожного вокзала. Также прибор зафиксировал наличие загрязнений в двух из пяти местах в центре Нижнего Тагила. Больница, парк «Народный» и набережная: замеры воздуха в центре Нижнего Тагила

