Российские школьники за две недели эко-акции собрали 600 тонн макулатуры

Российские школьники за две недели эко-акции собрали 600 тонн макулатуры

Сегодня, 14:14Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Российские школьники в рамках акции #БумБатл с 25 ноября по 10 декабря собрали 604 тонны макулатуры. 98% сырья уже было направлено на переработку.

По подсчетам ИА «Новый город», школьники сэкономили 12 миллионов литров воды, 600 тысяч киловатт энергии, сократили выброс углекислого газа на одну тысячу тонн, а также сберегли от вырубки более 12 тысяч деревьев.

В общей сложности в акции принимали участие более 385 тысяч школьников из 67 регионов России.

На первом месте по количеству собранного сырья находится Курская область. Там школы собрали 61 тонну макулатуры. На втором месте Оренбургская область, собравшая 59 тонн. И на третьем месте Тамбовская область с 42 тоннами макулатуры.

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