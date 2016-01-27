С февраля Сергей Носов временно прекратит приём граждан из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Официальной причиной прекращения приёма в объявлении названа неблагополучная эпидемиологическая обстановка, прогнозируемая экспертами на начало следующего месяца.

По всей видимости, опасения Администрации вполне оправданы. До сих пор не утихают споры о том, есть ли в Нижнем Тагиле вирус свиного гриппа.

Так или иначе, факт повышенной заболеваемости горожан ОРВИ в связи с приближением к сезону пика заболеваемости, ни у кого не вызывает сомнений.

В свете происходящего в двух детских садах были отправлены на карантин по одной группе детей, а также один из классов школы №55 на Вагонке.

TagilCity.ru напоминает о том, что в Свердловской области подтверждено два летальных исхода из-за осложнений, возникших в результате свиного гриппа. В Реже скончался 35-летний мужчина, в Екатеринбурге – 50-летний.

Потому особенно важно соблюдать предосторожности: по возможности избегать людных мест и всегда мыть руки, возвращаясь домой.