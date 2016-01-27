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С февраля Сергей Носов временно прекратит приём граждан из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Нижнем Тагиле (ФОТО)
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С февраля Сергей Носов временно прекратит приём граждан из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 января 2016, 10:10Здоровье и экологияПавел Щербина
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