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Школьники Нижнего Тагила отправляются на внеочередные каникулы из-за распространившегося в городе гриппа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники Нижнего Тагила отправляются на внеочередные каникулы из-за распространившегося в городе гриппа

27 января 2016, 16:55Здоровье и экологияДенис Таратонов
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