Школьники Нижнего Тагила отправляются на внеочередные каникулы из-за распространившегося в городе гриппа

Есть предложение с 29 января отпустить детей на внеочередные зимние каникулы. Сначала хотели отпустить на две недели, до 15 февраля, но потом решили, что будет достаточно 10 дней. Можно и на неделю, но нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация в Нижнем Тагиле внёс предложение Юрий Бармин, главный санитарный врач города.

Именно последний вариант поддержал заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Я опасаюсь, что если мы на долгое время закроем школы, то будет трудно собрать детей. Поэтому, приостановим работу школ до среды, либо четверга, а там посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если ситуация не будет улучшаться, то продлим дальше. Остановимся на неделе.

В итоге было решено отправить детей на каникулы с 29 января на одну неделю. Дошкольные учреждения будут работать без изменений. Если количество заболевших детей в детском саду достигнет отметки 20%, его закроют на карантин. Родителям, имеющим возможность не водить ребёнка детский сад, рекомендуется оставить его дома.

А пока идут внештатные каникулы, можно заняться хорошим делом. Например, собрать для птиц кормушку. О создании различных кормушек для птиц можно узнать пройдя по ссылке: http://mainavi.ru/dom/kormushka-dlya-ptic-svoimi-rukami/.