В Нижнем Тагиле всего за два дня зафиксированы почти 1700 заболевших ОРВИ, среди осложнений - свиной грипп (ФОТО)

В своём выступлении Бармин Юрий Яковлевич, главный санитарный врач города Нижний Тагил, сообщил о том, что в городе за два дня произошёл резкий скачок заболевших ОРВИ.

Сегодня мы проводим экстренное совещание, потому что за два дня текущей недели, 25 и 26 января, в Нижнем Тагиле зарегистрировано почти 1700 заболевших. Для сравнения, за всю прошлую неделю было 2201. Были закрыты 39 групп в детских дошкольных учреждениях и 16 классов в школах. Это буквально за два дня!

По пневмониям наблюдается рост почти на 60% по сравнению с аналогичными показателями 2015 года. У некоторых больных в качестве осложнения выделяем грипп H1N1 (свиной грипп). Официально зарегистрирован 21 случай свиного гриппа, в том числе 7 среди детей и 14 среди взрослых. Если мы не примем мер, то количество заболевших будет ещё больше, -- рассказал Юрий Яковлевич собравшимся.

Тагильчанам не стоит пугаться, ситуация далеко не критическая, хотя, конечно, не стоит забывать о мерах элементарной безопасности.

Речь идёт не об эпидемии, а о том, что превышен порог заболеваемости среди школьников. Наши действия заключаются, в первую очередь, в профилактике. Грипп пройдёт. Лето придёт - он закончится. Наша задача поймать тот момент, когда мы можем принять меры и не дать ему вырасти ещё больше. После этого мы сможем плавно его снизить.

На данный момент администрация уже выработала меры противодействия распространению болезни. Подробности об этом читайте в наших следующих материалах.

Ещё на прошлой неделе в администрации отрицали наличие заболевших свиным гриппом в Нижнем Тагиле.