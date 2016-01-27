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В Нижнем Тагиле всего за два дня зафиксированы почти 1700 заболевших ОРВИ, среди осложнений - свиной грипп (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле всего за два дня зафиксированы почти 1700 заболевших ОРВИ, среди осложнений - свиной грипп (ФОТО)

27 января 2016, 15:35Здоровье и экологияДенис Таратонов
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