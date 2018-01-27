Сотрудница пищеблока в школе Екатеринбурга накладывала еду голыми руками (ВИДЕО)

Видеозапись сделал один из учеников школы, который впоследствии показал кадры родителям. Именно они забили тревогу. Родители возмущены тем, что такая антисанитария возможна в учреждении, где присутствуют дети.

Администрация школы уверяет, что такое у них впервые.

Об этом мне сообщили представители родительского комитета. После этого мы сразу же прошли в столовую, чтобы убедиться, что правила больше не нарушаются, - рассказала директор Любовь Безбородько. - Мне очень жаль, что также бурно не обсуждаются достижения нашей школы.

В столовой «Золушка», которая обеспечивает школьников питанием, удивлены. Ведь сотрудники имеют полный комплект спецодежды для работы. Сотрудница призналась, что забыла надеть перчатки. Изначально она работала в них, затем сняла их для иных манипуляций, но новые надеть забыла. В руководстве школьно-базовой столовой заявили, что, скорее всего, уволят женщину, предает «Ura.ru».

Интересно, что почти год назад, в феврале, сотрудница одной из столовых Екатеринбурга также накладывала салат голыми руками.