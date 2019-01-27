Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов с самым грязным воздухом

Возглавил список Забайкальский край, второе и третье места заняли Хакасия и Мурманская область, соответственно. Замыкает пятёрку антилидеров Ленинградская область. Вслед за ними расположились Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.