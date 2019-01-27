Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов с самым грязным воздухом
Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Своеобразный антирейтинг по загрязнённости атмосферы российских городов представило Минприроды. Свердловская область находится в нём в десятке первых.
Возглавил список Забайкальский край, второе и третье места заняли Хакасия и Мурманская область, соответственно. Замыкает пятёрку антилидеров Ленинградская область. Вслед за ними расположились Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.
За основу данных для рейтинга специалисты Минприроды взяли наиболее высокие показатели проб атмосферного воздуха, в которых количество загрязняющих веществ превышает среднесуточную предельно допустимую концентрацию.
Среди самых чистых регионов названы Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай, сообщают «Известия».
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