МЧС: в Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение

28 января в Нижнем Тагиле области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Также метеорологи предупреждают о шквалистом ветре жителей Екатеринбурга, Кушвинского и Первоуральского городских округов. В связи с этим возможны аварийные ситуации на объектах системы водоснабжения, сетях газового и электроснабжения: порывы линий электропередач, аварийное отключение систем жизнеобеспечения, перебои в подаче электроэнергии. Кроме того могут возникнуть ситуации обрушения слабоукрепленных конструкций, деревьев и сооружений. Рекомендуется прекратить или не проводить наружные и высотные работы. Возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск большого количества ДТП. Возможна отмена междугородних автобусных перевозок.

