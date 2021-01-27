МЧС: в Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение

МЧС: в Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 17:34Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
28 января в Нижнем Тагиле области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Также метеорологи предупреждают о шквалистом ветре жителей Екатеринбурга, Кушвинского и Первоуральского городских округов.

В связи с этим возможны аварийные ситуации на объектах системы водоснабжения, сетях газового и электроснабжения: порывы линий электропередач, аварийное отключение систем жизнеобеспечения, перебои в подаче электроэнергии.

Кроме того могут возникнуть ситуации обрушения слабоукрепленных конструкций, деревьев и сооружений. Рекомендуется прекратить или не проводить наружные и высотные работы.

Возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск большого количества ДТП. Возможна отмена междугородних автобусных перевозок.

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