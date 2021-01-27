Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 января

Показатель вещества составил 0,6 мг/м3 при разовой предельно допустимой концентрации в 0,2 мг/м3, превышение нормы составило три раза. Кроме того, прибор показал наличие в воздухе диоксида серы в размере 0,2 мг/м3. Такая концентрация вещества не превышает разовую ПДК (0,5 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -2 градуса, юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду и низкой облачности.
Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество влияет на органы дыхания человека, вызывая бронхит, астму, отек горла и другие заболевания. Также диоксид азота может вызывать анемию, кислородное голодание и онкологические заболевания.
Напомним, 26 января при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле показатели прибора остались нулевыми.