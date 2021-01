Роскачество дало низкую оценку бутилированной воде в Свердловской области

Роскачество провело оценку бутилированной питьевой воды в Свердловской области и дало низкую оценку.

АНО «Российская система качества» провела оценку упакованной питьевой воды различных марок. В Свердловской области почти все производители получили низкую оценку. «Родниковая слеза», «Чистогорье» и «Чусовская» оказались средними по качеству, по мнению оценщиков. Например, у первой нашлись нарушения в маркировке, которые вводят в заблуждение потребителя. «Виста» и «Новокурьинская» получили низкие оценки. По мнению экспертов, у данных марок заявленный на упаковке состав не соответствует действительности. Первая превысила фактическую минерализацию, а вторая показала несоответствие по содержанию хлоридов и сульфатов — их выявилось меньше, чем заявлено. Представители производителя воды «Новокурьинская» не согласились с выводами исследования. Директор завода Любовь Кунилова сообщила, что разница в показателях является следствием разных способов исследования и разницей в оборудовании, на которых оно проводилось. В организации, производящей «Виста», заявили, что показатели минерализации отличаются незначительно, что не влияет на качество и не может служить поводом для обвинений в умышленном обмане.

