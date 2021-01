Тагильчане с начала февраля смогут привиться от COVID-19 в шести поликлиниках города

В Нижний Тагил ожидается поставка вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», в связи с этим на сайтах еще трех поликлиник города открыта запись на вакцинацию от коронавируса.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле доступна вакцинация от COVID-19. Первоначально это были больницы № 1, № 4 и Демидовская. Сейчас в разнарядку от Министерства здравоохранения попала городская поликлиника № 3 на Липовом тракте. Мы ждем вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор», которая хранится при температуре +2...+8 градусов. Она должна поступить в ближайшее время, первую партию получит Екатеринбург,рассказала редакции TagilCity.ru главврач поликлиники № 4 Жанна Климова. Она пояснила, что после поступления «ЭпиВакКороны» медики начнут активно прививать пациентов с клиническими заболеваниями. На очереди пансионат «Тагильский», в котором находятся пожилые граждане и инвалиды. Сейчас мы формируем списки на прививки, записаться можно на сайтах поликлиник. На вакцинацию «Спутником V» необходимо формировать списки по пять человек, так как во флаконе пять доз. Все медучреждения между собой взаимосвязаны и при необходимости перенаправляют пациентов в больницы, где уже идет прививочная кампания,сказала Климова. По ее словам, поставившие прививку тагильчане должны фиксироваться на сайте госуслуг, медики должны привить 60% населения города. Таким образом, уже сейчас в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на прививку от коронавируса «Спутник V» на сайтах: Демидовской горбольницы на улице Горошникова, 37 http://www.dgb-nt.ru;

Городской больницы №1 на улице Максарева, 5 http://www.ntgb1.ru;

Городской больницы №4 в Больничном городке НТМК на Тагилстрое http://ntgb4.ru;

Городской поликлиники №3 на Липовом тракте, 30а http://gbuzsogp3.ucoz.ru;

Городской поликлиники №4 на улице Новострой, 24 http://www.гп4.рф . В Горноуральской районной поликлинике записаться можно по электронной почте shatalova.j.a@grpnt.ru, по телефону Call-центра 8-904-167-40-74 или заполнить анкету у участкового врача. Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана

