Тагильчане с начала февраля смогут привиться от COVID-19 в шести поликлиниках города

Сейчас мы формируем списки на прививки, записаться можно на сайтах поликлиник. На вакцинацию «Спутником V» необходимо формировать списки по пять человек, так как во флаконе пять доз. Все медучреждения между собой взаимосвязаны и при необходимости перенаправляют пациентов в больницы, где уже идет прививочная кампания,сказала Климова.