В Нижнем Тагиле установят контейнер для раздельного сбора пластика и жести

Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал второй, зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре этапа во все времена года. Результаты будут направлены энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.