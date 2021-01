В Нижнем Тагиле установят контейнер для раздельного сбора пластика и жести

В Нижнем Тагиле будет установлен контейнер для сбора пластика и жести, рассказали представители местного отделения «Молодой Гвардии».

29 января возле дома № 15 на улице Островского будет установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Мероприятие проведут активисты «Молодой гвардии» в рамках собственного проекта «Разделяй». В рамках молодежной программы уже установлено восемь таких контейнеров на улицах Карла Маркса, 87; Папанина, 17; Пархоменко, 3; Аганичева, 10а; Красноармейская, 77; Некрасова, 8 и проспектах Ленина, 52; Мира 19а. Всего планируется установка 30 контейнеров. Отмечается, что денежные средства, вырученные за сдаваемый в переработку мусор, будут направлены на приобретение объектов городской инфраструктуры. Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал второй, зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре этапа во все времена года. Результаты будут направлены энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов. В Нижнем Тагиле стартовал зимний этап замеров ТКО

