В Свердловской области коронавирус выявлен еще у 368 человек

В Свердловской области за сутки с 26 по 27 января выявлено 368 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 69 тысяч человек Больше всего новых случаев зарегистрировано на территории Екатеринбурга. Там выявлено 184 человека, заболевших инфекцией. Остальные являются жителями 40 населенных пунктов региона, в том числе Нижнего Тагила и Горноуральского ГО. Всего число заболевших с начала пандемии коронавируса составляет 69 030 человек. Отмечается, что 415 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 273 помещены в реанимацию, в том числе 186 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2116 человек. В России за минувшие сутки подтвержден 17 741 случай коронавируса в 85 регионах. Из них у 1834 человек заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране с начала пандемии выявлено 3 774 672 случая заражения. Число выздоровевших от коронавируса в Свердловской области приближается к 62 тысячам человек За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 379 человек. В общей сложности насчитывается 61 564 выздоровевших. По России после выздоровления выписано 27 922 человека. Всего вылечившихся насчитывается 3 202 483 человека. Еще 17 человек скончались в Свердловской области от коронавируса Всего умерших за время пандемии насчитывается 1973 человека. В России за сутки скончались 594 человека. Всего зарегистрировано 71 076 летальных случаев.

