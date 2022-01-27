«Её просто убили»: пациентка онкологии Тагила умерла после ошибки с препаратами

Об ошибке с лекарственными средствами TagilCity.ru рассказал источник в лечебнице. По словам собеседника редакции, пациентка поступила в филиал Нижнего Тагила накануне с первой стадией онкологического заболевания.
То ли в приемном покое перепутали бумаги, то ли уже при оформлении на этаже, но женщину вместо одного отделения, где проводят радиотерапию, положили в другое — для больных на «химии», сообщили редакции.
В итоге женщине назначили и провели лечение, предназначенное для онкобольных с четвертой, последней, стадией заболевания.
В данном случае применяются очень сильные медикаменты и жидкость, которые и так «бьют» по здоровью. Здесь они ее просто убили, подытожил собеседник TagilCity.ru.
По словам источника издания, тагильчанка скончалась в ночь на 27 января. Родных погибшей экстренно вызвали в больницу.
По данному факту TagilCity.ru подготовила и направит запросы в онкодиспансер и Минздрав Свердловской области.