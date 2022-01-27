Свердловчанка добилась от власти регистрации фармпрепарата для перевозки органов

Девушка из Екатеринбурга Вероника Соковникова находится под наблюдением медиков. У нее редкое и опасное для жизни заболевание легких, при обострении которого этот внутренний орган начинает гноиться и гнить. Что и произошло несколько лет назад, когда свердловчанка вдруг начала задыхаться.
Медосмотр показал, что поражение легочной ткани большое, и Соковниковой настоятельно порекомендовали сделать операцию по трансплантации органа. По словам девушки, это оказалось возможным только в московской больнице. Пришлось перехать туда, но тут оказалось, что в России не зарегистрирован шведский медицинский раствор, позволяющий перевозить целые, здоровые внутренние органы людей. Называется он «Perfadex Plus».
Мне казалось, что я теряла больше дружеских связей, чем приобретала. Некоторые друзья, которые были «навсегда», просто рассеялись, не имея возможности видеть меня здесь и сейчас, а каких-то я исключила из жизни сама, поняв, что это менее травматично, чем наше общение,написала в своем Intagram пациентка 31 декабря 2021 года.
Организовав сбор подписей за регистрацию импортного раствора, свердловчанка добилась-таки своего. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 30 декабря 2021 года присвоила номер новому для России фармпрепарату. Это и есть тот самый шведский раствор для перфузии и оценки жизнеспособности организма, поясняет девушка.
Четыре месяца. Именно столько времени потребовалось на регистрацию консервирующего раствора Perfadex Plus после петиции, собравшей 129000 подписей, и поста с 9000 репостов. Я рада, что мой монолог благодаря всем вам превратился в полноценный диалог с властью. Я рада, что нашу историю не замяли и не выбросили в урну, а довели до того финала, который мы заслужили, написала Вероника Соковникова уже 26 января текущего года.
Трансплантация органов в России контролируется государством. Она осуществляется только при наличии доноров и отсутствии у пациентов противопоказаний. Незаконные хирургические операции такого рода уголовно наказуемы.