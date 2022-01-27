Свердловчанка добилась от власти регистрации фармпрепарата для перевозки органов

Четыре месяца. Именно столько времени потребовалось на регистрацию консервирующего раствора Perfadex Plus после петиции, собравшей 129000 подписей, и поста с 9000 репостов. Я рада, что мой монолог благодаря всем вам превратился в полноценный диалог с властью. Я рада, что нашу историю не замяли и не выбросили в урну, а довели до того финала, который мы заслужили, написала Вероника Соковникова уже 26 января текущего года.