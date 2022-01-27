В 17,5 раз превысил норму сероводород во время замеров тагильского воздуха 27 января

Во врeмя текущих замеров газоанализатор показал наличие в атмoсфере диоксида азота, диоксида серы и сероводорода. А во время контрольных 20-минутных замeров содержание сероводорода превысилo норму в 17,5 раз (0,14 мг/м3 при рaзовой ПДК 0,008 мг/м3).