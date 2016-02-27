Экология: в воздухе Нижнего Тагила превышено в 13 раз содержание бензапирена (ФОТО)

В десятку попали сразу пять городов УрФО: Екатеринбург, Магнитогорск, Пермь, Челябинск и Нижний Тагил.

Нижний Тагил попал в этот рейтинг из-за превышения предельно допустимого значения бензапирена в 13 раз. Впрочем, Нижнему Тагилу ещё «повезло», в Магнитогорске, признанным городом с самым загрязненным воздухом на Урале, бензапирена в 23 раза больше положенного.

Чем опасен бензапирен? Он способен накапливаться в организме и может стать причиной образования злокачественной опухоли. В воздух он попадает при сгорании углеродного топлива, например, его много в выхлопных газах автомобилей. При этом в организм человека он может попасть даже через кожу.

Рейтинг Росстата

В Нижнем Тагиле с чистым воздухом действительно бывает плохо. Тагильчане уже привыкли к объявляемым по несколько раз в месяц неблагоприятным для рассеивания в атмосфере вредных примесей метеорологическим условиям. Последний раз их объявляли буквально на прошлой неделе.

На производственных предприятиях всегда остаются отходы. Но как от них избавиться? Для этого нужно обратиться к специалистам, которые имеют лицензию по отходам.