30 млн рублей штрафов выписано свердловским производителям мясных изделий в 2017 году

В ходе проверок было выявлено 11401 нарушение. В большинстве случаев сотрудники Роспотребнадзора фиксировали неудовлетворительное состояние объектов в санитарно-техническом отношении. В частности, не соблюдались требования по обработке транспорта, а также допускался выпуск продукции без документов, несоблюдение температурного режима, сроков хранения и многих других показателей.



Из 9313 проб мясной продукции 615 исследований оказались неудовлетворительными по физико-химическим и санитарно-техническим показателям.



В 41,8% консервов, предлагаемых свердловчанам, было установлено преобладание крупных кровеносных сосудов, хрящей, сухожилий и соединительной ткани. В 22,5% колбасных изделий был выявлены те же нарушения.



Забракованая продукция была изъята из оборота. В отношении виновников были составлены протоколы на общую сумму 29,8 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.