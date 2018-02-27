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Новости Нижнего Тагила

30 млн рублей штрафов выписано свердловским производителям мясных изделий в 2017 году

27 февраля 2018, 07:30Добавить новость
нарушение,проверка,Роспотребнадзор,Свердловская область,штраф,мясо,производство,столовая
В 2017 году в Свердловской области было проверено 6325 объектов, занимающихся оборотом мяса и мясной продукции: предприятия, магазины, точки оптовой торговли, рынки, а также столовые.

В ходе проверок было выявлено 11401 нарушение. В большинстве случаев сотрудники Роспотребнадзора фиксировали неудовлетворительное состояние объектов в санитарно-техническом отношении. В частности, не соблюдались требования по обработке транспорта, а также допускался выпуск продукции без документов, несоблюдение температурного режима, сроков хранения и многих других показателей.

Из 9313 проб мясной продукции 615 исследований оказались неудовлетворительными по физико-химическим и санитарно-техническим показателям.

В 41,8% консервов, предлагаемых свердловчанам, было установлено преобладание крупных кровеносных сосудов, хрящей, сухожилий и соединительной ткани. В 22,5% колбасных изделий был выявлены те же нарушения.

Забракованая продукция была изъята из оборота. В отношении виновников были составлены протоколы на общую сумму 29,8 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

 
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