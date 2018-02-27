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Новости Нижнего Тагила

Независимая экспертная проверка началась в Минздраве Свердловской области

27 февраля 2018, 21:30Добавить новость
медицина,проверка,Свердловская область,минздрав,аудит,Андрей Цветков,министерство
В свердловском Минздраве начался аудит с участием независимых экспертов. Проверка проходит по нескольким направлениям, увеличивающим статистику по смертности населения.

В министерстве здравоохранения Свердловской области начались проверки с участием независимых экспертов. Их инициатором стал Андрей Цветков, в декабре 2017 года назначенный главой ведомства. Известно, что аудит начался около двух недель назад.

Проверка проводится по нескольким направлениям, увеличивающим статистику по смертности. В их числе – неотложные хирургия, кардиология и терапия.

Так, для проверки качества неотложной хирургии будут изучены отчеты более 80 учреждений области за 3 года. Данные будут обрабатываться, после чего будут сделаны выводы. Аудит не будет публичным, его проводят независимые эксперты, уточняют «Аргументы и Факты».

 
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