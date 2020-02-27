В клинику Нижнего Тагила на работу приняли стоматолога с поддельным дипломом

Мужчина был принят на работу в октябре прошлого года. При трудоустройстве он предъявил диплом об окончании Самарского государственного медуниверситета. Однако согласно данным медвуза, диплом с соответствующим номером там не выдавался. Таким образом, гражданин знал, что документ фиктивный, и умышленно ввел в заблуждение работодателя.