В клинику Нижнего Тагила на работу приняли стоматолога с поддельным дипломом
Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, предъявившего при трудоустройстве в клинику поддельный диплом стоматолога, сообщает прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был принят на работу в октябре прошлого года. При трудоустройстве он предъявил диплом об окончании Самарского государственного медуниверситета. Однако согласно данным медвуза, диплом с соответствующим номером там не выдавался. Таким образом, гражданин знал, что документ фиктивный, и умышленно ввел в заблуждение работодателя.
По материалам прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В адрес работодателя направлено требование об устранении нарушений законодательства.
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