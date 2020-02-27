В Кушве через соцсети пустили слух о вспышке коронавируса. Никто не поверил

По данным ВК-сообщества, трое иностранных граждан подозревают в заболевании коронавирусом, как и перевозившую их бригаду скорой помощи, а часть местных медучреждений приостановили приём. Однако у подписчиков тут же возникли сомнения в достоверности этой информации.

В центральной городской больнице Кушвы TagilCity.ru рассказали, что действительно трое китайцев находятся под медицинским наблюдением, но коронавируса у них не обнаружено.

В обсервации находятся трое граждан Китайской народной республики, приехавшие к нам в город осуществлять трудовую деятельность. Они здоровы. Мы просто обязаны установить за ними медицинское наблюдение в течение 14 дней, сообщила помощник врача эпидемиолога Марина Рахимова.

Также она добавила, что все медицинские работники, которые контактировали с гражданами Китая, были защищены.

Напомним, вспышка атипичной пневмонии началась в Китае в декабре 2019 года. Коронавирус получил название COVID-19. В феврале у троих россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess, обнаружен коронавирус. Диагноз был подтвержден. Заболевших доставили на карантин в Казань.

5 февраля главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский вынес постановление о медицинской изоляции вновь прибывших из Китая граждан с целью профилактики распространения инфекции. Наблюдение ведётся в течение 14 дней.