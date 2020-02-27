В Нижнем Тагиле снизилось число заболеваний ВИЧ, сифилисом и туберкулезом

Медики отмечают, что к положительной динамике по снижению заболеваемости туберкулезом привели мероприятия, направленные организацию консультаций населения в областных медучреждениях, а также уровень обеспеченности необходимыми препаратами. Между тем, подчеркивается необходимость создания учреждений для лечения пациентов на стадии выздоровления. Также город нуждается в модернизации диагностического оборудования медучреждений. Соответствующий запрос был направлен в областной Минздрав.

В прошлом году на ВИЧ обследовались 30,2% населения Нижнего Тагила.

Увеличилось количество людей, которые приходят к нам на прием после того, как у них выявили ВИЧ. В 2019 году за помощью в центр обратились 65% инфицированных тагильчан,сообщила зав областным центром профилактики и борьбы со СПИДом Оксана Каргополова.