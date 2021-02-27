180 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

180 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

Сегодня, 13:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
180 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области по-прежнему ежесуточно регистрируется менее 200 случаев коронавируса

Больше всего случаев инфекции диагностировано у жителей Екатеринбурга, там за сутки выявлено 60 заболевших. Также COVID-19 зафиксирован у жителей Алапаевска, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Всего в Свердловской области с начала пандемии выявлено 77 513 случаев коронавируса. 267 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 151 пациент лежит в отделениях реанимации, а 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России с 26 по 27 февраля подтверждено 11 534 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1 825, Санкт-Петербурге — 951 и Московской области — 558. Всего по стране зарегистрировано 4 234 720 случаев заболевания россиян.

Из медицинских учреждений Свердловской области за сутки выписан 191 пациент

Таким образом, общее число вылечившихся достигло 70 469 жителей региона.

По России за последние 24 часа выписано из больниц 16 020 человек. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 2 538, Москве — 2 008 и Московской области — 504. За время эпидемии от COVID-19 вылечились 3 799 406 пациентов.

Почти 2,4 тысячи свердловчан скончались от коронавируса с начала пандемии

Общее число летальных случаев от коронавируса на Урале достигло 2 367 случаев, из них 10 человек умерли за прошедшие сутки.

В России зарегистрировано за все время 85 743 случаев смерти от COVID-19, при этом 439 человек скончались за сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 41, Санкт-Петербурге — 39, а также Московской области — 31.

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