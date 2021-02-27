180 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

Больше всего случаев инфекции диагностировано у жителей Екатеринбурга, там за сутки выявлено 60 заболевших. Также COVID-19 зафиксирован у жителей Алапаевска, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
Всего в Свердловской области с начала пандемии выявлено 77 513 случаев коронавируса. 267 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 151 пациент лежит в отделениях реанимации, а 86 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с 26 по 27 февраля подтверждено 11 534 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1 825, Санкт-Петербурге — 951 и Московской области — 558. Всего по стране зарегистрировано 4 234 720 случаев заболевания россиян.
Таким образом, общее число вылечившихся достигло 70 469 жителей региона.
По России за последние 24 часа выписано из больниц 16 020 человек. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 2 538, Москве — 2 008 и Московской области — 504. За время эпидемии от COVID-19 вылечились 3 799 406 пациентов.
Общее число летальных случаев от коронавируса на Урале достигло 2 367 случаев, из них 10 человек умерли за прошедшие сутки.
В России зарегистрировано за все время 85 743 случаев смерти от COVID-19, при этом 439 человек скончались за сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 41, Санкт-Петербурге — 39, а также Московской области — 31.