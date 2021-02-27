22 случая COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за сутки коронавирус диагностирован у 180 пациентов, общее количество зарегистрированных заболевших — 77 513 человек. Отмечается, что 267 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 86 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписан 191 свердловчанин, с начала эпидемии от коронавируса выздоровело 70 469 человек. За все время зарегистрировано 2 367 летальных случаев от COVID-19, из них 10 пациентов умерли с 26 по 27 февраля.