22 случая COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

22 случая COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 14:25Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Еще 22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии в городе зафиксировано 4 716 случаев заболевания тагильчан.

В Свердловской области за сутки коронавирус диагностирован у 180 пациентов, общее количество зарегистрированных заболевших — 77 513 человек. Отмечается, что 267 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 86 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписан 191 свердловчанин, с начала эпидемии от коронавируса выздоровело 70 469 человек. За все время зарегистрировано 2 367 летальных случаев от COVID-19, из них 10 пациентов умерли с 26 по 27 февраля.

статистиказаболеваемостьНижний Тагилкоронавирус
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