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ГИБДД обратились к водителям из-за предстоящих снегопадов в Свердловской области

Сотрудники ГИБДД обратились к водителям из-за снегопадов, которые ожидаются 28 февраля и 1 марта на территории Свердловской области.

Из-за снегопада возникает риск возникновения заносов и ДТП, поэтому каждый водитель должен не нарушать скоростной режим и внимательно следить за дорогой, сообщают сотрудники ГИБДД Свердловской области.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге,сообщили в ГИБДД.

Также внимательными на дороге необходимо быть и пешеходам, так как у автомобилей увеличивается тормозной путь при резком торможении.

Напомним, синоптики Свердловской области рассказали, что первые оттепели придут в регион только 6-7 марта. Постепенное потепление начнется с 27 февраля.

Сюжеты:
ЕкатеринбургЭкология
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