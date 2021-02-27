ГИБДД обратились к водителям из-за предстоящих снегопадов в Свердловской области

Сегодня, 17:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Из-за снегопада возникает риск возникновения заносов и ДТП, поэтому каждый водитель должен не нарушать скоростной режим и внимательно следить за дорогой, сообщают сотрудники ГИБДД Свердловской области.
Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге,сообщили в ГИБДД.
Также внимательными на дороге необходимо быть и пешеходам, так как у автомобилей увеличивается тормозной путь при резком торможении.
Напомним, синоптики Свердловской области рассказали, что первые оттепели придут в регион только 6-7 марта. Постепенное потепление начнется с 27 февраля.