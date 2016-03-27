Свердловская область готовится к ледоходу: в пригороде Нижнего Тагила распиливается лёд (ФОТО)
МЧС России сейчас активно готовится к весеннему ледоходу. Для того, чтобы не допустить повреждения или разрушения льдами мостов, в Свердловской области проводятся работы по его распиловке и подрыву.
В данный момент на различных реках Свердловской области пропилено более полутора километров льда. Работы ведутся в том числе близ пригородных населённых пунктов Нижнего Тагила, относящихся к Горноуральскому городскому округу.
Вчера специалисты Дорожно-ремонтного строительного управления провели два подрыва льда в окрестностях Верхотурья, потратив на это более 100 килограмм взрывчатого вещества. Ещё 20 килограмм взрывчатки было потрачено на подрыв льда у села Прокоп-Салда, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Всего в Свердловской области планируется обезопасить с помощью взрывов и распиловке льда 18 мостов. Планируется, что все работы будут завершены не позднее 10 апреля.
Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области
Устоят ли мосты Свердловской области под давлением паводковых вод и ледохода - станет известно позднее, а в Нижнем Тагиле горожане уже сейчас вынуждены перепрыгивать через лужи и уворачиваться от грязных брызг из-за плохого вывоза снега зимой.
© Эрик Х., TagilCity.ru