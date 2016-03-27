В Нижнем Тагиле стало теплее, но из-за слабого ветра в воздухе плохо развеиваются вредные примеси

Однако слякоть - не единственное препятствие для приятных весенних прогулок. Znak.com, ссылаясь на информацию Гидрометцентра, сообщает о том, что в трёх городах Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Нижний Тагил среди них.

Это означает, что из-за слабого ветра вредные примеси будут медленнее рассеиваться в атмосфере, создавая опасность для аллергиков и людей с заболеваниями лёгких.

О том, какие ещё сюрпризы преподнесёт тагильчанам погода, читайте позднее на страницах TagilCity.ru.