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В Нижнем Тагиле стало теплее, но из-за слабого ветра в воздухе плохо развеиваются вредные примеси
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле стало теплее, но из-за слабого ветра в воздухе плохо развеиваются вредные примеси

27 марта 2016, 10:45Здоровье и экологияПавел Щербина
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