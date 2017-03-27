Право отказа от пробы Манту может быть дано в России

По словам омбудсмена, многие родители неоднократно поднимали этот вопрос. Не редки случаи конфликтных ситуаций, когда из-за отсутствия пробы на туберкулез детей не пускали в детские сады и школы.

Есть вариант использования других возможностей диагностики данного заболевания – флюорография, диаскин-тест, пишет Ura.ru. Однако медики уверены, что они уступают привычной «пуговке» по ряду параметров. Также интересно, что один из вариантов исследования на туберкулез – тест Т-СПОТ – стоит порядка пяти тысяч рублей, что многим не по карману.

Только при отказе от всех вариантов учебные и дошкольные заведения будут в праве не допускать детей до занятий, предполагает омбудсмен.