Право отказа от пробы Манту может быть дано в России
27 марта 2017, 08:50Здоровье и экология
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По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам детей Анны Кузнецовой в Министерстве здравоохранения всерьез задумались над правом отказа от прививки Манту.
По словам омбудсмена, многие родители неоднократно поднимали этот вопрос. Не редки случаи конфликтных ситуаций, когда из-за отсутствия пробы на туберкулез детей не пускали в детские сады и школы.
Есть вариант использования других возможностей диагностики данного заболевания – флюорография, диаскин-тест, пишет Ura.ru. Однако медики уверены, что они уступают привычной «пуговке» по ряду параметров. Также интересно, что один из вариантов исследования на туберкулез – тест Т-СПОТ – стоит порядка пяти тысяч рублей, что многим не по карману.
Только при отказе от всех вариантов учебные и дошкольные заведения будут в праве не допускать детей до занятий, предполагает омбудсмен.
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