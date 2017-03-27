Суррогатное материнство может быть запрещено в России

Его инициаторы считают, что Россия становится для иностранцев центром «репродуктивного туризма». Как сообщает газета «Известия», в нашей стране данный вопрос недостаточно отрегулирован и проработан, что часто становится поводом для расторжения договора в случаях рождения ребенка с патологией или произошедшей внутриутробной смерти плода.

Также Беляков отметил, что не редки случаи, когда суррогатные матери шантажируют биологических родителей, в момент передачи им ребенка. Согласно законодательству РФ, рожденный ребенок может быть передан родителям только после получения согласия суррогатной матери.

Данный законопроект поддержала Русская православная церковь, однако юристы и врачи выступили против новой инициативы. Юристы настаивают на том, что необходимо доработать этот вопрос. Врачи считают, что суррогатное материнство является порой единственным выходом для семей, которые не могут зачать детей другим путем.