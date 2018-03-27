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Экспресс-тестирование на ВИЧ будет проходить в Нижнем Тагиле с 27 по 30 марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экспресс-тестирование на ВИЧ будет проходить в Нижнем Тагиле с 27 по 30 марта

27 марта, 07:30Здоровье и экология
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