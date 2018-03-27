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Новости Нижнего Тагила

Экспресс-тестирование на ВИЧ будет проходить в Нижнем Тагиле с 27 по 30 марта

27 марта 2018, 07:30Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,ВИЧ,тест,экспресс-тестирование,анализ
Определены дни, когда в Нижнем Тагиле пройдёт традиционная акция по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В марте на эти цели выделили четыре дня – с 27 по 30 марта.

Так, все желающие горожане получат возможность пройти тест на ВИЧ. Процедура бесплатна и анонимна.

27 марта с 16:00 до 19:00 приём анализов будет проходить в кинотеатре «Родина 3D», рядом с гардеробом.

28 марта тагильчан будут ждать с 16:00 до 19:00 в мобильном пункте, который расположится на территории близ городского вокзала.

29 марта сбор анализов на ВИЧ будет проходить в торгово-развлекательном центре «КИТ», между ресторанами «Baskin Robins» и «Subway». Время приёма – с 16:00 до 19:00.

30 марта проверить своё здоровье смогут жители Вагонки. Приём посетителей будет осуществляться в ТЦ «Гороскоп». Время – с 16:00 до 19:00.

Результаты анализа выдаются на руки меньше, чем через 20 минут, точность – 99,8%, передают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

 
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