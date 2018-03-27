Эпидемия ОРВИ не коснулась Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Также в 13 городах региона есть превышения нормы более чем на 20%. В Нижнем Тагиле ситуация находится в пределах нормы - в городе зафиксировано 2400 заболевших гриппом и ОРВИ.

О том, что ситуация находится под контролем, сообщает заместитель начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по эпидемиологическим вопросам Ольга Котова. По её словам, активно проводятся карантинные мероприятия в школах и садиках. Закрытие групп и классов мешает болезни распространяться. Это связано с тем, что в детских коллективах в первую очередь проходит массовое распространение.