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Новости Нижнего Тагила

Эпидемия ОРВИ не коснулась Нижнего Тагила (ВИДЕО)

27 марта 2018, 19:20Добавить новость
больница,Екатеринбург,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Свердловская область,школа,ОРВИ,грипп
В Екатеринбурге эпидемия ОРВИ - число заболевших за предпоследнюю неделю марта приближается к 17 тысячам человек. Этот показатель более чем на 33% превышает эпидемический порог.

Также в 13 городах региона есть превышения нормы более чем на 20%. В Нижнем Тагиле ситуация находится в пределах нормы - в городе зафиксировано 2400 заболевших гриппом и ОРВИ.

О том, что ситуация находится под контролем, сообщает заместитель начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по эпидемиологическим вопросам Ольга Котова. По её словам, активно проводятся карантинные мероприятия в школах и садиках. Закрытие групп и классов мешает болезни распространяться.  Это связано с тем, что в детских коллективах в первую очередь проходит массовое распространение.


Видео: Тагил-ТВ
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