Кот застрял в коробе из гипсокартона в ванной одной из квартир Екатеринбурга (ВИДЕО)

В воскресенье, 25 марта, в доме на улице Московской, 198 спасали кота, который застрял между трубами в коробе из гипсокартона в ванной. Туда домашний питомец проник через небольшую лазейку, пролез до противоположного конца, но не смог выбраться обратно.