Кот застрял в коробе из гипсокартона в ванной одной из квартир Екатеринбурга

В воскресенье, 25 марта, в доме на улице Московской, 198 спасали кота, который застрял между трубами в коробе из гипсокартона в ванной. Туда домашний питомец проник через небольшую лазейку, пролез до противоположного конца, но не смог выбраться обратно.



Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», прибывшему на место спасателю пришлось использовать перфоратор, чтобы спасти кота. Без повреждений пленника извлекли на свободу к всеобщей радости семьи.