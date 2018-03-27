ЗОЖ-маркировка появится в России на продуктах до конца года

К концу 2018 года в России планируется введение добровольной маркировки полезных продуктов питания. Идею предложил Минздрав, и она получила одобрения правительства.

Минздрав полагает, что маркировка продуктов положительно повлияет на популяризацию здорового питания.



Предполагается разделение продуктов на три группы. Принадлежность к группе определяется содержанием в товарах жиров, добавленного сахара и поваренной соли.

Первая группа почти не имеет препятствий для получения маркировки - это фрукты, овощи, мясо, рыба. Вторая группа - это продукты, для которых статус полезного невозможен: шоколад, кондитерские изделия и им подобные. Продукты из третьей группы могут получить маркировку при соблюдении пороговых значений сахара, соли и жира.



«Известия» сообщают, что Минсельхоз отнёсся к инициативе скептически - высказано опасение, что инициатива запутает покупателей.



